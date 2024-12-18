شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم تسجيل شقة فى الشهر العقارى بعقد ابتدائى والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

حددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل شقة أو عقار في الشهر العقارى، وذلك اذا ما كان المالك بحوزته عقد ابتدائى ويقيم في الشقة أو العقار أكثر من 5 سنوات.

وتتثمل هذه الخطوات في الاتى:

1- استخراج الرسم المساحي للوحدة أو العقار ويتم التقديم عليه الكترونيا عبر بوابة المركز التكنولوجى للتسجيل المساحى العقارى https://rsc.mped.gov.eg/ (وتكلفته تصل لـ1000 جنيه).

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- نموذج الواقعة المادية من داخل مأمورية أو مكتب الشهر العقارى (بسعر 100 جنيه).

4- رخصة المباني للعقار محل الطلب (ويتم استخراجها من المركز التكنولوجى للحى التابع له العقار (بسعر 150 جنيه).

5- المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وهو العقد العرفي.

6- وصل مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز).

7- سداد الرسوم والمصروفات الإدارية تحت التسوية عن هذا الطلب (3900 جنيه).

8- لن يتم قيد الطلب دون إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

9- يتم تقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة إلى مأمورية الشهر العقارى التابع لها العقار.

10- الانتظار لمدة تصل 37 يوما ثم يتم الحصول على العقد الأخضر وهو عقد يثبت ملكية العقار ولا يمكن النزاع فيه.