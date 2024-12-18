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افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة منذ قليل، ملتقى توظيف، لتوفير 500 فرصة عمل بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، بمقر المعهد فى مدينة نصر بمشاركة 20 شركة في جميع المجالات.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على إتاحة فرص عديدة للشباب، بالتعاون مع الشركات والجمعيات الأهلية، كذلك تعمل المحافظة على تنظيم معارض بعدة أماكن لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة.

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على هامش الملتقى معرضًا لمنتجات الطلاب بالمعهد، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشباب يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

كانت وزارة العمل، نظمت ملتقى توظيف بالقليوبية، الإثنين الماضى، بنادي سيتي كلوب ببنها، لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية، وأوضحت الوزارة، أن ملتقى التوظيف بالتعاون مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم.



محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف بمدينة نصر لتوفير 500 فرصة عمل