شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة لرعاية الماشية فى الشتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "عدد من النصائح لتوعية مربي الماشية، وتحديدا الأبقار خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأشارت الحملة إلى 5 توصيات هامة يجب مراعاتها خلال فصل الشتاء، تمثلت في: الحفاظ دائما علي جفاف ارضية الحظيرة، واستعمال مطهرات الحلمات بعد الحلب مباشرة، فضلا عن تقديم العليقة المركزة للأبقار بعد الحلب مباشرة، كذلك من المهم ان يكون هناك حوض لتغطيس حافر الأبقار، يحتوى على كبريتات النحاس عند دخول وخروج الأبقار من المحلب، إضافة إلى صناعة فرشة جيدة من قش الأرز تحت العجول الرضيعة للتدفئة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزى البحوث الزراعية والصحراء.