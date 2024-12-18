شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة أطلقت مبادرة مراكب النجاة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيديو لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتحدث فيه عن مبادرة الكنيسة "مراكب النجاة"، وذلك في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال البابا تواضروس، إن الكنيسة القبطية المصرية وقعت بروتوكول مع وزارة الهجرة قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية، وكان البروتوكول يؤكد على "مراكب النجاة"، وذلك لتشجيع الشباب على الوجود والعمل والدراسة والاجتهاد في مصر، مؤكدا أن الهجرة غير الشرعية أمر مؤسف للشباب، لتضيع أموالهم وحياتهم ومستقبلهم، وتعب الأسرهم.

وأشار قداسته عبر فيديو مسجل له، إلى أن البروتوكول مع وزارة الهجرة تم عام 2020، وخلال تلك الفترة أثمرعلى نتائج طيبة، موضحا أنه تم تدريب 93 من الخدام والمتطوعين عن أضرار الهجرة غير الشرعية، ليكونوا كوادر تدريبية في المحافظات، و 135 ندوة من محافظات مختلفة بمجموع حوالي 20 ألف مستفيد، بالإضافة إلى التدريبات المهنية والفنية على مهن وحرف متعددة وريادة الاعمال بمركز أسقفية الخدمات تحت عنوان "أنا استطيع"، وذلك بتقديم شهادة معتمدة من الأسقفية من الوزارة مختومة بختم النسر، وخلالها تم تدريب حوالي 2026 مستفيد.

وأوضح البابا تواضروس أن الهجرة غير الشرعية تعتبر نوع من النصب وعدم الوعي، مؤكدا على أهمية وجود الشباب في بلادها ووسط أسرها وأصدقائها، فالنماذج المتميزة كثيرة، إذا أصبح هناك إصرار وإرادة ورغبة، مؤكدا أن كل الشركات العالمية الكبيرة بدئت صغيرة.

وفي نهاية حديث قداسة البابا، أكد على أن مصر بها بركة خاصة، فـ بالاجتهاد والدراسة ورؤية المستقبل ستحقق الكثير، مضيفا أن الوطن يحتاج شبابه أكثر من أي مغامرة في البحر وتنتهي في باطن الأرض.