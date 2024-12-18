شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الرمان اليوم الأربعاء 18- 12- 2024 فى منافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 18 – 12 – 2024، الرمان بسعر 37 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتستمر الوزارة اليوم في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والأوقاف، للتعاون المثمر بين الوزارتين، في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الاوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.

من جانبه أشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.