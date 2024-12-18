شكرا لقرائتكم خبر عن 500 فرصة عمل بـ20 شركة.. وظائف متاحة فى ملتقى توظيف محافظة القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر من ملتقى التوظيف الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، والمقام بمقر المعهد، حتى نهاية اليوم.

وفى السياق افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منذ قليل، الملتقى، لتوفير 500 فرصة عمل بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وذلك بمقر المعهد فى مدينة نصر بمشاركة 20 شركة في جميع المجالات.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على اتاحة فرص عديدة للشباب، بالتعاون مع الشركات والجمعيات الأهلية، كذلك تعمل المحافظة على تنظيم معارض بعدة أماكن لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة.

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على هامش الملتقى معرضًا لمنتجات الطلاب بالمعهد، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشباب يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

كانت وزارة العمل، نظمت ملتقى توظيف بالقليوبية، الإثنين الماضى، بنادي سيتي كلوب ببنها، لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية، وأوضحت الوزارة، أن ملتقى التوظيف بالتعاون مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم.