شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تشهد العرض المسرحى "SALE" لنشر الوعى بمخاطر تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت جامعة الفيوم العرض المسرحي "SALE" بهدف مكافحة انتشار المواد المخدرة بين الشباب الجامعي، من بطولة الفنان سامح حسين، في إطار جهود التوعية المشتركة بين قطاع الأنشطة الطلابية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

واستقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة والوفد المرافق له، وذلك لحضور المسرحية التي جاءت ضمن تنفيذ المكون الثقافي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

يهدف العرض المسرحي، الذي يستهدف الجامعات المصرية، إلى توعية الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة.

وسيعمل على تفنيد الاعتقادات المغلوطة التي يروجها البعض عن المخدرات، مثل زعم أنها تساعد على تنشيط الذاكرة أو نسيان الهموم والمشكلات، حيث يجوب العرض المسرحي الجامعات المصرية بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في جولة شاملة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي.

وقد لاقى العرض تفاعلاً كبيراً من طلاب جامعة الفيوم، حيث نجح في توعية الشباب وحمايتهم من مخاطر الإدمان، وذلك من خلال تقديم محتوى فني جذاب وجريء يصحح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي والإدمان.

وسلط العرض المسرحي الضوء على أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، مع التركيز على تصحيح المعتقدات الخاطئة المنتشرة. وكان الهدف الأسمى هو نشر الوعي بين الطلاب حول خطورة التعاطي وحمايتهم من الانزلاق في متاهات الإدمان.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، على أهمية هذه المبادرة في تحصين الشباب فكرياً وثقافياً، وأوضح أن المبادرة تأتي في سياق حرص وزارة التعليم العالي على بناء الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في حياة الطلاب.

وصرح همام بأن الهدف الرئيسي يتمثل في تمكين الطلاب من إدراك حقيقة المخدرات وكيفية مكافحتها. مشدداً على الدور المحوري لقطاع الأنشطة الطلابية في تعزيز الوعي من خلال برامج توعوية متكاملة تستهدف حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وأكد التزام الوزارة بتوفير جميع السبل لتوعية الشباب وحمايتهم من مخاطر المخدرات وغيرها من المخاطر المدمرة، مؤكداً أهمية استخدام الأساليب الفنية الجذابة والمؤثرة في تصحيح المفاهيم الخاطئة.

حضر اللقاء والعرض المسرحي، الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ولمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين واتحاد طلاب الجامعة.

ومن جانبه قام الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، والسادة النواب بإهداء درع التكريم إلى الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وأبطال العرض المسرحي تقديرًا لجهودهم.

ومن جانب آخر، عقد الدكتور كريم همام لقاءً مهمًا مع مجلس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم، حيث هنأ الطلاب المنتخبين وحثهم على مواصلة الجد والتميز.

شجع مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، الطلاب على بناء الوعي واستحداث أنشطة مبتكرة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في مبادرة تحالف الأقاليم الجغرافية بمصر (تحالف وتنمية)، والتي تستهدف مواكبة المتغيرات المحيطة.

كما استمع الدكتور همام باهتمام بالغ إلى مقترحات ورؤى الطلاب بشأن إقامة أنشطة نوعية متميزة تشمل جامعة الفيوم وتمتد لتشمل باقي جامعات الجمهورية، مؤكدًا أهمية دور الطلاب في رسم مستقبل التعليم وتطويره.