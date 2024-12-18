شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراولة اليوم الأربعاء 18- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين، عن سعر كيلو الفراولة، اليوم الأربعاء 18-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الفراولة بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم التحول للدعم من عينى لنقدى إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنه فى صالح المواطن، موضحا أن الموضوع محل دراسة حتى هذه اللحظة.

وأشار فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت فى إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال التحول، لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء فى هذا الملف.