شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص الحكومة على تحسين دخل أصحاب المعاشات، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

وخصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بابا خاصا بـ الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويشمل تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات ، وتتضمن الخدمات التى يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل.