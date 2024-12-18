شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البرتقال اليوم الأربعاء 18- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين، عن سعر كيلو البرتقال، اليوم الأربعاء، 18-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، البرتقال بسعر 18 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة، اطلقت أسواق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، وتعد نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

وتطرح أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.

