شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة بنجلاديش يتوجه للقاهرة للمشاركة بأعمال قمة الثمانى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنجلاديش الدكتور محمد يونس العاصمة "دكا" اليوم /الأربعاء/ إلى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، لحضور أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "D8" التي تعقد تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء عبد الكلام آزاد مجومدار - في تصريحات نقلتها صحيفة "دكا تريبيون" البنجالية: إن رؤساء حكومات إندونيسيا وتركيا وإيران وباكستان سيشاركون في القمة، حيث يعتزم رئيس الحكومة البنجالية الحديث عن الاستفادة من قوة وإمكانات الشباب منذ توليه المسئولية كما سيلقي محاضرة في جامعة الأزهر في القاهرة.

وتهدف مجموعة دول الثماني النامية "دي 8" - التي تأسست عام 1997 في إسطنبول بتركيا - إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها ، وتضم في عضويتها ثماني دول هي : بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.