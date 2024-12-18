شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى مصر لحضور قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم /الأربعاء/ إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي ستنطلق غدا /الخميس /في القاهرة.

وذكر راديو باكستان - في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن النسخة الحادية عشر من القمة ستعقد تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وخلال القمة، سيؤكد شريف التزام باكستان بمبادئ المجموعة، وأهمية تعزيز الشراكات من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة.

كما يعتزم شريف، خلال زيارته للقاهرة، تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها باكستان لتمكين الشباب وتحقيق التنمية المالية.

ومن المقرر أن يشارك أيضا رئيس الوزراء الباكستاني في الجلسة الخاصة لمجموعة الدول الثماني النامية بشأن الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في قطاع غزة ولبنان لبحث الأوضاع الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط بالإضافة إلى عقده لقاءات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين على هامش أعمال القمة.

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.