شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح الدكتور سيد بكرى نائباً لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر داخل جامعة الأزهر، ترشيح الدكتور سيد بكرى، عميد كلية العلوم بنين القاهرة جامعة الأزهر، نائباً لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأنه ينتظر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القادمة ، حيث ظل المنصب شاغراً لما يزيد عن خمسة أشهر.

و تدرج بكري في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وكان من المتفوقين منذ الصغر، بعد حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، التحق بكري بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم في عام 1996، ثم عين معيدا في الكلية عام 1997م، ثم بعد ذلك حصل على درجة التخصص الماجستير في علم الأجنة التجريبي وعين مدرسا مساعدا بالكلية، وفي عام 2005م، ثم حصل بكري على درجة الدكتوراة في علم الأجنة التجريبي، وعين مدرسا بالكلية، تولى إدارة مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر ، ثم وكيلاً للكلية وحالياً يشغل منصب عميد كلية العلوم بنين.

سافر وكيل كلية العلوم الجديد في مهمة علمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وحدة بيولوجيا التكاثر بكلية الطب بجامعة نيويورك، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، والجامعات المصرية.