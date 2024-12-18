شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق اليوم الواحد تطرح زيت الطعام بأسعار مناسبة.. لتر الخليط بـ 64 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، زيت الطعام بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما توفره من مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وتعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

وتوفر الأسواق زيت الطعام بالأسعار الآتية: عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وزيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتطرح أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بأسعار مخفضة.

يُذكر أن محافظة الجيزة افتتحت بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن، سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.