شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام يوفر كافة الخدمات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب التنفيذ الجارية بمركز خدمات مصر، والمقرر أن يوفر مختلف الخدمات الحكومية لسكان مدينة حدائق الأهرام في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.

وأوضح "النجار"، أن المركز سيوفر كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، سجل مدني، المرور (تجديد وفحص الرخص، وكذلك استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية وغيرها من الخدمات.

واستمع المحافظ خلال جولته لشرح من مسئولى الشركة المنفذة حول الأعمال وأقسام المبنى والمواقع المخصصة لتقديم الخدمات واستقبال وانتظار الجمهور من المترددين على الخدمات المقدمة بالمبنى.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات لأهالي حدائق الأهرام وتسهيل حصولهم على خدمات المصالح الحكومية داخل المدينة.

رافق المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة.



مشروع مبني خدمات مصر بحدائق الأهرام



محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام



محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مبني خدمات مصر بحدائق الأهرام