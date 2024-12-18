شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الميلاد المجيد.. تعرف على برنامج احتفالات الكنيسة حتى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر عيد الميلاد المجيد من أهم الأعياد المسيحية فى تاريخ الكنيسة، وتنظم العديد من الكنائس فعاليات استعداداً للعيد، فالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالزمالك أعلنت عن عدة فعاليات منها احتفال على ضوء الشموع بعد غداً الجمعة 20 ديسمبر فى السابعة مساء.

ومن المقرر أن يترأس المطران سامى فوزى مطران الكنيسة الأسقفية قداس عيد الميلاد مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر فى تمام الثامنة مساءًا حيث يستقبل رئيس الأساقفة كبار الزوار والمهنئين فى تمام السابعة مساء.

وتختتم الكنيسة الأسقفية احتفالاتها بقداس ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر ليلة رأس السنة.

وتوفر الكنيسة الأسقفية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التى تعتبر أول الكنائس فى مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.