شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 155 ألف مواطن سدّدوا مقدمات حجز سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" ما زال يشهد إقبالًا غير مسبوق على مستوى المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط بلغ 644894 مواطنًا، بينما وصل عدد المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 155251 مواطنًا، بينما قام 305981 مواطنا بسداد مقدم جدية الحجز.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن سعر كراسة الشروط يبلغ 300 جنيه فقط، ويجب على المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وأهابت مي عبد الحميد بجميع المواطنين ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق كي تكتمل إجراءات التقديم، حيث أن شراء الكراسة ودفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية فقط لا يعني تقديم المواطنين ضمن الإعلان حيث تكتمل هذه الإجراءات بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني حتى يتم فرز ملف المتقدم وبيان حالته في المرحلة اللاحقة، خصوصا أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأضافت مي عبد الحميد أن لجنة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت عددًا من الشكاوى والاستفسارات بخصوص الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg والمخصص لتقديم طلبات المواطنين لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين5.

وأضافت مي عبد الحميد أن لجنة الرصد والمتابعة قامت بجمع أبرز الأسئلة والاستفسارات الواردة للصندوق حول الموقع الإلكتروني من جميع قنوات التواصل الرسمية التابعة للصندوق، بالإضافة لرصد أبرز تساؤلات المواطنين عبر الصفحات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم إعداد إجابات دقيقة لهذه التساؤلات، حتى لا يتعرض المواطن للاستغلال أو يكون عرضة للأخبار الكاذبة والمضللة.