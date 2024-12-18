شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطهر بؤر الإجرام.. ضبط 134 قطعة سلاح و428 قضية مخدرات فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 11:14 ص
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (428) قضية مخدرات ، و(134) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (61792) حكم قضائى متنوع.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) , وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (بندقية خرطوش و3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة ( 8 متهمين"لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة).. وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (طبنجة – بندقية اَلية – 3 خزينة - عدد من الطلقات.
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