شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطهر بؤر الإجرام.. ضبط 134 قطعة سلاح و428 قضية مخدرات فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (428) قضية مخدرات ، و(134) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (61792) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) , وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (بندقية خرطوش و3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة ( 8 متهمين"لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة).. وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (طبنجة – بندقية اَلية – 3 خزينة - عدد من الطلقات.