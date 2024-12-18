شكرا لقرائتكم خبر عن حج الجمعيات.. أماكن سداد الرسوم للفائزين بالتأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الاهلية بالتأشيرات لـ موسم حج 1446هـ - 2025م، وذلك في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، لإتمام الإجراءات ويستم سداد الرسوم حتى يوم 26 ديسمبر الجاري، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأتاحت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مرافقين من أحد الأقارب لحجاج الجمعيات الأهلية من خلال النموذج المعد لطلب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى مرافقين" من أحد الأقارب.