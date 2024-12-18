شكرا لقرائتكم خبر عن تدخلات طبية مبتكرة فى علاج أمراض القلب بمستشفى أبو الريش قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مستشفى الأطفال في قصر العيني تميزها وريادتها في تقديم أحدث الخدمات الطبية للأطفال في مصر والوطن العربي، اذ استضافت مستشفى أطفال أبو الريش الخبير الأجنبي زياد حجازي، الذي ساهم في التدخل العلاجي باستخدام تقنيات القسطرة والجراحة (التدخل الهجين) في وحدة القلب التابعة لقسم طب الأطفال.

يأتى ذلك في إطار دعم وتوجيهات الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الذي يولي أهمية كبيرة لتطوير خدمات المستشفى، من جهته، شدد الدكتور حسام صلاح على أن المستشفى تسعى دائمًا لتوفير أحدث سبل العلاج للأطفال، مؤكدًا أن التقدم الذي حققته وحدة قلب الأطفال باستخدام القسطرة العلاجية يضع مستشفى قصر العيني في مقدمة المستشفيات المتخصصة في هذا النوع من العلاج على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضحت الدكتورة أمل السيسي أن الخبير الأجنبي تعاون مع الفريق الطبي في علاج عدد من الحالات التي تراوحت أعمارهم بين 10 و17 عامًا، مع استثناء الحالات التي تتجاوز سن 14 عامًا نظرًا لارتفاع تكاليف هذه التدخلات التي قد تصل إلى 900 ألف جنيه للصمام الواحد ومستلزماته.

تأتي هذه الجهود ضمن مبادرة "قلوبهم مسئوليتنا" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر"لتوفير العلاج اللازم لاطفال مستشفي ابو الريش.

وتواصل المستشفى تنفيذ ورش العمل الحديثة التي تواكب أحدث ما توصل إليه العالم في علاج الأطفال باستخدام تقنيات القسطرة العلاجية، مما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأكدت الدكتورة سونيا الصعيدي أن وحدة قلب الأطفال في قصر العيني تعد رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة الطبية المبتكرة، التي بدأت منذ عامين، استفاد منها 28 طفلًا بتمويل من صندوق "تحيا مصر". كما أكدت أن القسطرة العلاجية ساعدت في تجنب إجراء جراحات مفتوحة للأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية نادرة.

وفي هذا السياق، صرح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، أن مبادرة "قلوبهم مسئوليتنا" تهدف إلى إنهاء قوائم الانتظار ووضع نهاية لمعاناة الأطفال مع المرض، وإعادة الأمل إليهم مرة أخرى، بالإضافة إلى رفع العبء عن ذويهم الذين يواجهون تحديات كبيرة في مواجهة تكاليف العلاج. ٠

وقد تم، بفضل التعاون بين أعضاء الفريق الطبي، إجراء 5 حالات ناجحة، تم تركيب الصمام في 4 منهم، بحضور : أمل السيسي، سونيا الصعيدي، سحر شاكر، رشا عمار، باهر حني، ومحمود أبوضيف، بالإضافة إلى فريق جراحة الأوعية بقيادة الدكتور حسام حسنين والدكتور خالد طارق.



اجراء 5 حالات لتركيب الصمام



الفريق الطبي