شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سلع أساسية تطرحها أسواق اليوم الواحد بأسعار مناسبة.. اللحوم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

تطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان، بالأسعار التالية:

-الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر".

-المكرونة بسعر 20 جنيهًا للكيلوجرام.

-السكر بـ30 جنيهًا للكيلوجرام.

-الدقيق بـ17 جنيهًا للكيلوجرام.

-اللحوم السوداني بـ 275 جنيهًا.

-الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلوجرام.

-عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا.

-زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

-زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

-زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

-زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

-جبنة اسطنبولي بـ95 جنيهًا للكيلوجرام.

-جبنة براميلي بـ95 جنيهًا للكيلوجرام.

-جبنة ملح خفيف بـ100 جنيه للكيلوجرام.

-جبنة دمياطي بـ95 جنيهًا للكيلو جرام.

-جبنة كيري قشطة بـ70 جنيهًا للكيلو جرام.

-جبنة كيري بـ70 بدلًا من 85 جنيهًا للكيلو جرام.

يُذكر أن محافظة الجيزة افتتحت بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن، سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.