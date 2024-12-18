شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024 بمحافظات الجمهورية.. شبورة وأمطار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18-12-2024، وذلك بمحافظات الجمهورية .

تفاصيل حالة الطقس اليوم

- يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

- الطقس مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

- الطقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

- من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا .

- توقعات بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة تكون خفيفة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى المتوقعة، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.