شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن إتاحة الحصول على رخصة التدريس الدولية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى إتاحة الحصول على رخصة التدريس الدولية اليوم، موضحة أنه برنامج تدريبي في إطار مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، والذي يهدف إلى إكساب المعلمين الكفايات والمهارات اللازمة لعمليتي التدريس والتعلم، ولمدة (6) أشهر من خلال التدريب المباشر والتدريب الإلكتروني يمنحك المرونة لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتك المهنية في مجال التدريس من أي مكان في العالم.

https://iptcfm.emis.gov.eg/login

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصرف مستحاق العاملين بالحصة فى المواعيد المحددة دون تأخير، مؤكدة أن المعلمين يبذلون مجهود كبير فى انتظام العمل داخل المدارس، حيث رفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقابل الحصة ل 50 جنيها بدلا من 20 مما يعد انفراجه فى أوضاع المعلمين.

وساهم قرابة 50 ألف معلم تم التعاقد معهم بالحصة منذ بداية العام الدراسى الجديد فى سد العجز بالمعلمين حيث أكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف أنه لا يوجد أى. مدرسة فيها عجز بالمعلمين فى المواد الدراسية الأساسية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للإعلان عن مسابقتين للتعاقد مع المعلمين .