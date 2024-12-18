شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطالبون بسن تشريع لتغليظ عقوبة الإفتاء لغير المتخصصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة الإفتاء لغير المتخصصين، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة الإفتاء لغير المتخصصين.



وأيد 83% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة الإفتاء لغير المتخصصين، بينما عارض 17% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة الإفتاء لغير المتخصصين.