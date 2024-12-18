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الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: مروة الغول

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 08:31 ص

دعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (EMRA) شركات التعدين المحلية والعالمية المتخصصة في التعدين للاشتراك في المزايدة العامة رقم (۱) لعام ٢٠٢٤ للبحث عن خامي الرمال الكاولينية - الرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة لها في جمهورية مصر العربية.

تضم المزايدة عدة قطاعات كما هو موضح بالخريطة، تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية للهيئة Free Carry Interest).

تبدأ المزايدة اعتبار من اليوم الأربعاء  18 ديسمبر  ۲۰۲٤ علما بأن موعد إغلاق المزايدة هو الخميس 13 فبراير 2025 .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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