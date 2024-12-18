شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن ربط الخط السادس للمترو بالخطوط الأخرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تتوسع الدولة فى إنشاء خطوط المترو للربط بين المدن المصرية وحل أزمات المرور فى الأماكن المزدحمة، ويتم دراسة إنشاء خط سادس للربط بين مدينة الخصوص بالقليوبية، والمعادى الجديدة، مرورا بوسط القاهرة، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخط السادس للمترو.



يمتد في مسار موازٍى للخط الأول لتخفيف العبء عنه

يربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادى الجديدة.

يمتد جنوباً حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد

طوله 38.6 كم و26 محطة

يتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو بمحطتي الدمرداش وطرة البلد

يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة العباسية

يتبادل الخدمة مع الخط الرابع للمترو في محطة السيدة عائشة

جارى دراسة مد الخط على طريق السخنة حتى القاهرة الجديدة

يربط مع الخط الأول للقطار السريع بمحطة محمد نجيب

يربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس