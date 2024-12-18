شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفعل خدمة الإنترنت المجانى فى محطات المترو؟ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مترو الأنفاق فى تشغيل خدمة الإنترنت المجانية فى 8 محطات رئيسية بالخط الثالث، حيث تم إتاحة wifi مفتوح للجميع داخل المحطات الـ8 وهى "العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، ومحطة الأهرام".

ويمكن الدخول على wifi بعد البحث عنها أثناء التواجد بأحد المحطات المذكورة، ثم اختيار الشبكة المفتوحة، واستخدام الإنترنت بشكل مجانى.

وكان الخط الثالث لمترو القاهرة، أعلن عن تقديم خدمة الإنترنت المجاني من خلال إتاحة wifi، وتتوفر الخدمة الآن في ثماني محطات رئيسية، وأكدت شركة آر إي تي بي ديف للنقل كايرو التى تدير الخط الثالث للمترو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام الخط الأخضر الثالث بتحسين البنية التحتية لخدمات النقل العام وتوفير تجربة مريحة ومتكاملة للركاب.

وأضافت الشركة، أن هذه الخطوة تعكس رؤيتها لتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى جزء حيوي من الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كمحور ثقافي يدعم المستخدمين في أداء مهامهم اليومية.