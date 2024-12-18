شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الثالثة لكلية الآداب جامعة القاهرة 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة "فيس بوك" جدول امتحانات الفرقة الثالثة (انتظام) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الثالثة يوم الاثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب الانتظام.

ويختلف مكان وزمن انعقاد الامتحان باختلاف الأقسام، فقسم المكتبات يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا حتي الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بالمبني القديم للكلية.

أما قسم الفلسفة فيبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا حتي تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بالمبني الجديد للكلية.





جدول امتحانات الفرقة الثالثة لكلية الاداب جامعة القاهرة انتظام