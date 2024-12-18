شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الاستزراع والإنتاج، ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقى الجارى تنفيذها، حيث تعمل الدولة على استصلاح حوالى 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية.

ويسهم محور التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار.

وفى التقرير نتعرف على أهم المشروعات:

1- الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان.

2- شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.

3- سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان.

4- مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان.

5- مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان.

6- مشروعات القطاع الخاص فى الوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى.