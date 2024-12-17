شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يلتقى محافظ أسوان لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الثلاثاء، بديوان عام محافظة أسوان، لبحث سبل دعم المعلمين وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتطوير التعليم وتحسين أوضاع المعلمين، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون بما يخدم مصالح المعلمين.

وأكد خلف الزناتي، أن النقابة حريصة على توفير الدعم الكامل للمعلمين، مشيدًا بدور محافظ أسوان في الاستجابة لمطالب المعلمين والعمل على تذليل أية عقبات تواجههم.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان بدور المعلمين في بناء الأجيال القادمة ودورهم المحوري في المجتمع، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بالقطاع التعليمي وتسعى جاهدة لتوفير الدعم اللازم للمعلمين لتأدية رسالتهم على أكمل وجه.

وخلال اللقاء، كرم محافظ أسوان ونقيب المعلمين، علاء عبدالله المعلم بمدرسة الجعافرة الإعدادية بدراو معلما مثاليا على مستوى محافظة أسوان لعام ٢٠٢٤.

وفى ختام اللقاء، أهدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان درع المحافظة إلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقديراً لدوره البارز في العمل النقابي، وجهوده الدؤوبة لخدمة العملية التعليمية.