شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. ما يقرب من 2 مليون فتوى أجاب عنها مركز الأزهر العالمى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إحصاء بجهوده الإفتائية خلال عام 2024م في إطار أنشطته المكثفة لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم، وذلك من خلال برامج متكاملة، وحضور متواصل على جميع المنصات الإعلامية، وفى الميادين المختلفة.

كما واصل «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فى عام 2024م، مواجهة خطابات الفكر المتطرف بأشكاله المختلفة، وتفنيد شبهاتها وأباطيلها، والإسهام في القضاء على فوضى الفتاوى وتصحيح الأفكار المغلوطة، من أجل تحصين المسلمين؛ لا سيما الشباب من السقوط في براثن التطرف، مع إمداد المسلمين بالفتاوى والعلوم الشرعية المنضبطة والصحيحة في شتى بقاع الأرض.

وقام «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، خلال عام 2024م، بالرد على نحو (1,961,711) مليونٍ وتسعمائة وواحد وستين ألفا وسبعمائة وأحد عشرة فتوى هاتفية ونصية وميدانية وبحثية وإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بكل ما يهم الناس في حياتهم اليومية، وفي كل فروع الفقه من عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية، وقضايا الفكر والأديان، وما يعرض للجمهور من شبهات، تتعلق بأمور الدين والدنيا.

وواصل «بنك فتاوى الأزهر الإلكترونى» التابع لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تقديم خدماته المتميزة للجمهور، والذي بدأ العمل فيه منذ ديسمبر 2019م؛ ليكون ركيزة للبحث الإفتائي، ونشر المنهج الوسطي الرصين لجماهير المسلمين محليًا وعالميًا، حيث وصل عدد الفتاوى التي تم إعدادها بالبنك هذا العام إلى ما يزيد على (4,600) فتوى.

كما تنوعت الفتاوى التي أصدرها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتشمل؛ الفتاوى النصية وبلغت (534,943) فتوى، و(419,941) فتوى هاتفية، والفتاوى الميدانية، والتي بلغ عددها (393,695) فتوى، وفتاوى وسائل التواصل الاجتماعي وبلغت (الله 75,003) فتوى، وفتاوى وسائل الإعلام وبلغت (263,731) فتوى، كما بلغ عدد الفتاوى الواردة لقسم فتاوى النساء (59,735) فتوى، والفتاوى باللغات الأجنبية (8,752) فتوى.