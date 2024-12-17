شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره القبرصى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفي ملف الطاقة، فضلاً عن عقد اجتماعات آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بشكل دوري، في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي.