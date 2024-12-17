شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد أبو اليزيد يحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في بطولة الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل البطل محمد أحمد أبو اليزيد على المركز الرابع في بطولة المبتدئين للخيول المصرية التي نظمها الاتحاد المصري للفروسية بعد تقديمه عرضا متميزا خلال البطولة، كما حصل علاء إبراهيم على المركز الخامس بحضور كل من الكابتن أحمد موسى والكابتن خالد فارس وممثلي الاتحاد المصري للفروسية .

ويتميز الفارس "محمد أبو اليزيد " بمهارات عالية في المعرفة بأساسيات الفروسية والتدريب على الخيل، والقدرة على قراءة تعابير والتعامل بمهارة مع سلوك الخيل وأشاد الحضور بمستواه خلال البطولة .

الفارس محمد أحمد أبو اليزيد

محمد أحمد أبو اليزيد يحصل على المركز الرابع

محمد أحمد أبو اليزيد يحصل على المركز الرابع