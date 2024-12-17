أخبار مصر

محمد أحمد أبو اليزيد يحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في بطولة الفروسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد أبو اليزيد يحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في بطولة الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل البطل محمد أحمد أبو اليزيد على المركز الرابع في بطولة المبتدئين للخيول المصرية التي نظمها الاتحاد المصري للفروسية بعد تقديمه عرضا متميزا خلال البطولة، كما حصل علاء إبراهيم على المركز الخامس بحضور كل من الكابتن أحمد موسى والكابتن خالد فارس وممثلي الاتحاد المصري للفروسية .

 

6adbd595-b203-4f0c-a813-951e7cd1a604

ويتميز الفارس "محمد أبو اليزيد " بمهارات عالية في المعرفة بأساسيات الفروسية والتدريب على الخيل، والقدرة على قراءة تعابير والتعامل بمهارة مع سلوك الخيل وأشاد الحضور بمستواه خلال  البطولة   .

8af4db74-c5ec-4ebd-93d7-eccb125f2539

الفارس محمد أحمد أبو اليزيد

 

12dec19b-5f49-4520-a829-45e4191da099

محمد أحمد أبو اليزيد يحصل على المركز الرابع

 

57ce378e-612f-4dd6-938d-b4c4e12ab33e

محمد أحمد أبو اليزيد يحصل على المركز الرابع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements