أخبار مصر

المبعوث الأممى: إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى: إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 05:50 م

قال المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، إن إسرائيل تواصل الاعتداء على سوريا وشنت أكثر من 350 غارة على أهداف عسكرية، متابعا: "يجب أن تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها فى الجولان".

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع فى سوريا عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل العمل مع السوريين من أجل تحقيق تطلعات الشعب المشروعة.. المجتمع الدولى عليه مسؤولية التعامل بإيجابية مع التطورات فى سوريا خاصة مع التحديات الكبيرة القائمة".

وتابع المبعوث الأممى إلى سوريا: " سوريا تشهد لحظات تاريخية وتواجه واقعا جديدا تماما"، مشددا على أنه يجب حماية المدنيين ووقف إطلاق النار فى كل أنحاء سوريا.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements