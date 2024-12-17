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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 05:38 م
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتى تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (4)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (5)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (6)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (7)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (8)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (9)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (10)
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