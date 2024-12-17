شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الدعم النقدى محل دراسة.. واقتصادية النواب: الملف فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم التحول للدعم من عينى لنقدى إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنه فى صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع برمته محل دراسة حتى هذه اللحظة.

وأشار فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت فى إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال التحول، لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء فى هذا الملف.

وأكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموضوع لازال محل دراسة حتى الآن، والأمر فى الحوار الوطنى، وأن الأمر حتى هذه اللحظة محل دراسة ولا صحة لاية اخبار متداولة فى هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة فقط ولا صحة لأية اخبارى سوى ذلك.

وشدد الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان الوزير الذى ألقاه أمام الجلسة العامة، على أن الحكومة ليس لديها أى نية فى خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد فى أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتى بها شيء من الجمود حاليا، متابعا: "من المفضل أن يكون المواطن بيحمل بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".