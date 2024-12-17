شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بإعياء وسقط بأرض الملعب.. وفاة شاب أثناء لعب مباراة كرم قدم بطوخ والان مع تفاصيل الخبر

شهد ملعب مركز شباب كوم الأطرون بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية، وفاة شاب أثناء مشاركته فى مباراة كرة قدم، بصحبة أصدقائه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد وفاة شاب بقرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الدكتور مسعد عبد الفتاح، طبيب بيطرى، أثناء لعبه مباراة كرة قدم، بصحبة عدد من أصدقائه، حيث شعر بحالة إعياء مفاجئة، وسقط أرضا.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكشف الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تفاصيل الواقعة حيث تبين وفاة شاب استأجر ملعبا مع أصدقائه، وأصيب بإعياء شديد فأسرع أصدقاؤه به إلى منزله، وتبين أنه حدث له هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتوفى فى الحال، ولم يتوف داخل الملعب، مشيرا إلى أن هناك طاقما طبيا دائما ما يتوافر لإنقاذ أى حالة تبتلع اللسان أثناء لعب كرة القدم.