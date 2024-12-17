شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو عقد اجتماعا لبحث تطورات جبل الشيخ شمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين لبحث التطورات فى جبل الشيخ شمال غرب سوريا"، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

لم ينتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي طويلًا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لاستغلال ما يمر بسوريا من اضطرابات؛ لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، إذ قصف كل الأصول العسكرية السورية، وضرب ما يقرب من 500 هدف، ودمَّر الأسطول البحري، وأزال 90% من الصواريخ السورية الأرضية المعروفة، إلا أن الاستيلاء على جبل الشيخ، أعلى قمة في سوريا، يبقى التحرك الأبرز لجيش الاحتلال مؤخرًا.