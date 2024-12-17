شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال البيت الأبيض: "نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة"، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وقالت حركة حماس: "الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وتواصل القاهرة بذل كل جهودها الممكنة لدعم القضية الفلسطينية والتصدى لمخطط تصفيتها ودفع المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.