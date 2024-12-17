شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر الأبوة.. البابا تواضروس الثانى يستجيب لإجراء حوار مع إعلامية شابة والان مع تفاصيل الخبر

فى لقاء فريد يجمع بين الأجيال، رسم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مثالًا للتواضع والمحبة، فقد أجرى قداسته حوار مع الإعلامية الشابة مونيكا رامى صاحبة العشرين عامًا، حيث وصل الحوار إلى أعماق القلوب، وذلك فى أجواء يسودها الود والتقدير المتبادل.

وناقش قداسة البابا العديد من القضايا مع الإعلامية الشابة وأهمها دور الكنيسة فى العالم المعاصر وكيف يمكن للمؤمنين مواجهة تحديات الحياة المعاصرة و موقف الكنيسة من قضايا الحوار بين الأديان و كيف تحافظ الكنيسه على الهوية القبطية للتغيرات الاجتماعية والثقافية و دور الكنيسة فى الحفاظ على التراث القبطى الأصيل وكيف يحقق الإنسان التوازن بين الحياة الروحية و الحياة العملية والفرق بين الدين والتدين فى عالمنا الشرقى والغربى و تأثير كتاب بستان الرهبان فى حياة قداسته.



جانب من لقاء البابا مع الإعلامية الشابة

ونشرت الإعلامية الشابة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "شكراً قداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازه المرقسية على الأبوة و الحنو التى أوليتنى إياها شكراً من القلب لكل من دعمنى ولكل أحبائى، تشرفت و أخذت بركه مقابلة قداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية وإجراء حديث خاص مع قداستة و طرح بعض الأسئله المتنوعى ولكن لم أكن أتوقع موافقة قداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازه المرقسية على المقابلة وإجراء حديث مع إعلامية ناشئة و تخطو أول خطواتها فى المجال الاعلامى".

وتعتبر الإعلامية الشابة مونيكا رامى طالبة فى الفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتخطو أول خطواتها فى المجال الإعلامى وأول حديث مع محافظ جنوب سيناء.



قداسة البابا تواضروس الثانى