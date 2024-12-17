شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بات ممكنا إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس، أنه وفي ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء المصريين والقطريين فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

وكانت قد قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إنه من المتوقع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بالأيام المقبلة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.