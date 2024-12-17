شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 25 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

أصيب 25 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل "نقل عمال"، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة 25 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين الي مستشفي القصاصين المركزي لإسعافهم ورعايتهم طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

