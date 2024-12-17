شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 76 متهما على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية " جنائي بدر"، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية كلا من المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء الدين حامد، إدراج 76 متهما على قوائم الارهابيين، على أن يكون الاداراج لمدة 5 سنوات.

وجائت الاسماء المدرجة كالتالى :



