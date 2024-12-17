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الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 76 متهما على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية " جنائي بدر"، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية كلا من المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء الدين حامد، إدراج 76 متهما على قوائم الارهابيين، على أن يكون الاداراج لمدة 5 سنوات. 

 

وجائت الاسماء المدرجة كالتالى : 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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