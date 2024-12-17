شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بولندا بالقاهرة تنظم معرض "أمير من بولندا" بمتحف الفن الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

تنظم سِفَارة بولندا بالقاهرة بالتعاون مع متحف الفن الإسلامى فى القاهرة، معرضًا بعنوان "أمير من بولندا "خلال الفترة من 19 ديسمبر إلى 19 يناير 2025 وذلك بمقر المتحف.

وذكرت سِفَارة بولندا بالقاهرة - فى بيان لها اليوم "الثلاثاء"- أن الرَّحَّالة البولندى الأسطورى فاتسواف سيفيرين جيفوسكى، جَمَعَ بين نموذجيْنِ أصيلَيْن (نموذج الأمير البدويّ)، ونموذج (الفارِس المُقاتِل مِنْ أجلِ استِقلالٍ وطنه).



وكان جيفوسكى - حسب البيان- قد قدم مساهمة كبيرة عززت المعرفة بالعادات والتقاليد التى عرفت بها على مدى قرون منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية،وَوَثَّقَ خلال رحلاته فى المنطقة،حياة وثقافة البَدو الّذين يسكنون الصَّحراء،وأن مُذكراته تتناول سُلالاتِ الخيول العربيّة وبنيتها، وتصِفُ الطّبيعةَ والعِمارةَ والموسيقى، وتعرِضُ خرائط تخطيطيّة لشبه الجزيرة العربية.



وتم مُنِحَ جيفوسكى لَقبَ أَمير، وسُمّى بِعبْد النيّشان، وتاج الفَخْر تقديرًا لإخلاصه للثقافة العربية، وبلغَ ارتباطُهُ القَوى بوطنه ذُرْوَته فى قتاله دفاعًا عن بولندا فى خضمّ انتفاضة نوفمبر 1830 - 1831 حيث لقى مصرعه.