شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يناقش الفرص التصديرية لخط الرورو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

نظمت هيئة ميناء دمياط اجتماعاً تنسيقياً بين وفد من الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية والشركة المشغلة للخط الملاحي بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي، بحضور اللواء بحري أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل بميناء دمياط، نائبا عن اللواء طارق عدلي عبد الله رئيس هيئة ميناء دمياط .

وشهد الاجتماع مناقشات من رجال الأعمال والمصدرين بمحافظة الإسكندرية للتعريف بـ الخط الملاحي وأهم الدول المستهدفة بالتصدير وأنواع البضائع ذات الطلب في السوق الأوروبية ، كما تم مناقشة أهم التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة بالمجتمع المينائي لتشجيع نفاذ المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات المصرية الى أسواق الدول الأوروبية المستهدفة .

وتناول الاجتماع أهم التسهيلات والمزايا التصديرية التي تقدمها الشركة لعملاء الخط الملاحي خاصة الخدمات المقدمة في الموانئ الأوروبية المختلفة وآلية تسعير الخدمات والتي تتناسب مع التسهيلات والمزايا المقدمة .

ويعد خط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، حيث سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا ، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية .

ويأتى الاجتماع في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستمرار عرض الفرص التصديرية للمنتجات والسلع المصرية والتى تستهدف الأسواق الأوروبية عبر خط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا .