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المجلس القومى للمرأة يهنئ نور الشربينى لفوزها ببطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:08 م

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى اللاعبة نور الشربينى لفوزها بـ بطولة العالم للاسكواش أمام منتخب أمريكا للفرق للسيدات بهونج كونج، ويعد هذا اللقب الرابع على التوالى لمنتخب سيدات الاسكواش والسادس فى تاريخه.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز المشرف الذى حققته بطلة مصر والعالم نور الشربينى، لرفعها اسم مصر عاليا بفوزها ببطولة العالم للاسكواش، مؤكدة أن البطلة نور الشربينى نموذج مشرف لمصر والمرأة المصرية ونموذج ملهم لجميع فتيات مصر، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى جميع المحافل التى تشارك بها.

ومن الجدير بالذكر أن نور الشربينى لاعبة المنتخب المصرى قد حسمت اللقب بالفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1 فى المباراة الثانية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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