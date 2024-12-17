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سعر البصل اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:06 م

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر الخضراوات، اليوم الثلاثاء 17-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم البصل الأحمر بسعر 15 جنيها، والبصل الأبيض 20 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، باستمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى لفترات طويلة.

جدير بالذكر أن أسواق اليوم الواحد تطرح جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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