شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البصل اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر الخضراوات، اليوم الثلاثاء 17-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم البصل الأحمر بسعر 15 جنيها، والبصل الأبيض 20 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، باستمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى لفترات طويلة.

جدير بالذكر أن أسواق اليوم الواحد تطرح جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.