شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البرتقال واليوسفى فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

توفر أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما تطرحه من مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتطرح أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، كيلو الموز البلدي بـ20 جنيهًا، كيلو البرتقال بصرة بـ14 جنيهًا، والبرتقال السكري "شبكة 2 كيلو" بـ28 جنيهًا، البرتقال البلدي "شبكة 2 كيلو" بـ25 جنيهًا، كيلو اليوسفي بـ14 جنيهًا، كيلو التفاح الأحمر بـ60 جنيهًا، كيلو الكانتلوب بـ20 جنيهًا، كيلو الرمان بـ30 جنيهًا، والفراولة طبق بـ40 جنيهًا.

وافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن، سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، ما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.