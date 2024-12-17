شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين إلى قيادة القوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين بجمهورية مصر العربية إلى قيادة القوات البحرية , والتى تأتى استمراراً لسلسلة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكرى لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت فعاليات الزيارة باستعراض الدور الحيوى والفعال الذى تقوم به القوات البحرية خاصة فى تأمين الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أتبعه قيام الوفد بجولة تفقدية إلى ترسانة الإسكندرية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه القوات البحرية في مجالات نظم التصنيع العسكرى وتوطين الصناعات الوطنية , كما تم تنفيذ جولة لعدد من القطع البحرية للتعرف على القدرات القتالية والفنية لها.



وأعرب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية عن بالغ تقديره وترحيبه بأعضاء الوفد , مشيراً إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .

فيما قدم رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة الشكر والتقدير للقوات المسلحة ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة , مشيداً بالتطور الملموس فى القدرات التسليحية للقوات البحرية فى الفترة الأخيرة.

كما أكد أعضاء الوفد على أهمية تلك الزيارات التى تسهم فى تبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.