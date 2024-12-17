شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الجانب المصرى والنيوزيلاندي لدعم التعاون فى النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين الجانبين المصري والنيوزيلاندي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء توقيع الاتفاقية الثنائية عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، ومن الجانب النيوزيلاندي السفيرة آيمى لورينسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، وذلك بحضور كل من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، والطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدولية بسلطه الطيران المدني المصري، ويسرا سلامة مسئولة شئون سياسات التجارة والاقتصاد بالسفارة النيوزيلاندية.

يأتى ذلك في إطار دفع جهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم، بما يعزز من حركة التبادل التجاري والاقتصادى ويزيد من قدرات مصر فى مجال النقل الجوى.

تهدف الاتفاقية الثنائية إلى دعم إمكانية فتح جداول تشغيل الرحلات الجوية، ومنح حقوق المشاركة بالرمز لشركات الطيران في البلدين، بما يعزز من فرص التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم توفير مزيد من خيارات السفر المتنوعة للمسافرين.

وفي هذا السياق، أعرب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصرى عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين لدعم التعاون الفعال وتتويجًا للجهود والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يُمهد الطريق لتعميق مزيد من سُبل التعاون في قطاع الطيران المدني ولتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين،، مشيرًا إلى جهود وزارة الطيران المدني المتواصلة لدعم الروابط التجارية والإقتصادية مع الشركاء الدوليين في مجال الطيران المدني، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام.

ومن جانبها؛ أشادت السفيرة إيمي لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة بأهمية الاتفاق المشترك بين مصر وبلادها في مجال خدمات النقل الجوي؛ مؤكدة على أن الاتفاقية تُشكل خطوة جديدة وداعمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، لاسيما في مجالات شحن البضائع وحركة النقل الجوي.